Man gewond na steekpartij aan metrostation Schijnpoort: “Dader wordt gezocht” CVDP

22 september 2020

19u15 1 Antwerpen Aan metrostation Schijnpoort heeft dinsdagavond een steekpartij plaatsgevonden.

Het incident gebeurde aan het Lukoil tankstation. “Om 20 voor 6 kregen we een melding van een uit de hand gelopen discussie daar. Iemand werd met een mes in het been gestoken. De dader is voortvluchtig maar wordt gezocht”, zegt Willem Migom van Politiezone Antwerpen.

Het is niet de eerste steekpartij bij een Lukoil tankstation. Begin vorig jaar werd een 36-jarige man in zijn buik gestoken tijdens een steekpartij aan Lukoil in Wilrijk. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.