Man gearresteerd voor valse bommelding in Centraal Station patrick lefelon

22 oktober 2019

13u03

Een 23-jarige Antwerpenaar is maandagavond gearresteerd op verdenking van een valse bommelding in het Centraal Station. De man had gewaarschuwd dat er bommen zouden ontploffen als "onze broeders uit Syrië" niet zouden worden teruggehaald. Een politieploeg die uitrukte voor dat bomalarm, crashte onderweg op een vuilniswagen. Daarbij raakte drie inspecteurs gewond.

De verdachte had zijn bommelding om 11u30 via Snapchat verspreid. Er was sprake dat er verschillende bommen zouden ontploffen op de spoorlijn Antwerpen-Nederland. Volgens de bommelder wilde hij toeslaan omdat België weigert Syriëstrijders en hun families uit het oorlogsgebied terug te halen. “Haal onze broeders terug uit Syrië, anders zijn de gevolgen voor jullie.”

De lokale politie Antwerpen stuurde ploegen uit voor controles in het Centraal Station. Eén van die ploegen botste onderweg op de Noordersingel op een vuilniswagen. Drie inspecteurs raakten daarbij gewond. De politiewagen reed prioritair, met zwaailicht en sirene aan.

Maandagavond werd dan een verdachte voor de valse bommelding opgepakt. De 23-jarige Antwerpenaar is geen onbekende voor de politie. Hij werd eerder veroordeeld voor brandstichting en geweld tegen de politie. De jongeman ontkent dat hij de bommelding heeft gedaan. Die is alleszins niet via zijn eigen account verspreid. De verdachte wordt maandagmiddag voor de onderzoeksrechter geleid die beslist of hij wordt aangehouden.