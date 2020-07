Man gaat groepje te lijf met honkbalknuppel, maar bekoopt dat met zijn leven Patrick Lefelon

06 juli 2020

11u20 0 Antwerpen Een 45-jarige man is zondagnacht rond 2 uur omgekomen bij een steekpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen. De man was café Colony buitengekomen gewapend met een honkbalknuppel.

De aanleiding voor het incident is nog niet duidelijk. De man stapte met de honkbalknuppel op een groepje af dat aan het café stond. Het kwam tot een schermutseling waarbij iemand een mes trok en de 45-jarige man verschillende messteken toediende. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

Het Antwerpse parket heeft een onderzoek geopend naar doodslag. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek.