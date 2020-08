Man die naar buurvrouw spuwt, krijgt straf met uitstel PLA/Belga

13 augustus 2020

14u34 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Guillaume D.M. veroordeeld tot tien maanden cel en 800 euro boete voor een spuwincident. Zowel de celstraf als de boete werden met uitstel opgelegd.

Guillaume D.M. had op 29 april gespuwd naar de bewoner van een appartement aan de Wetstraat in Antwerpen. Het slachtoffer was vanuit zijn raam een praatje aan het maken met zijn buurvrouw. De beklaagde had zich in hun gesprek gemengd en kwam op een bepaald moment ook op de vensterbank leunen.

Toen het slachtoffer vroeg om afstand te houden, was dat bij Guillaume D.M. in het verkeerde keelgat geschoten. Hij spuwde de man in het gezicht, net toen die zijn raam wilde sluiten. Het slachtoffer verwittigde de politie en die kon de beklaagde in de buurt arresteren.

Guillaume D.M., die onder invloed van alcohol was, kon geen zinnige uitleg geven. Hij kon zich de conversatie niet meer herinneren en zei dat iedereen wel eens op de grond spuwde. Het openbaar ministerie had één jaar cel en 1.200 euro boete gevorderd. De verdediging had de feiten niet betwist en had voor een opschorting of een straf met uitstel gepleit