Man die liefdesrivaal met mes aanvalt, krijgt drie jaar cel Belga/PLA

27 september 2019

18u41 0 Antwerpen De correctionele rechtbank heeft Abbas K. (59) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel. Hij had eerder dit jaar zijn vriendin in bed betrapt met een andere man en had hem op twee messteken getrakteerd.

De uitbater van een nachtwinkel had in de nacht van 12 april een bebloede man op straat aangetroffen. Hij had twee messteken in de buik en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie volgde het bloedspoor van het slachtoffer naar een studio aan de Van Maerlantstraat in Antwerpen en trof daar Abbas K. en zijn vriendin aan.

De beklaagde verklaarde dat zij hem gevraagd had om naar haar studio te komen. Hij had er het slachtoffer in zijn onderbroek in haar bed aangetroffen. “Ik heb net goede seks met je vriendin gehad”, zou het slachtoffer gezegd hebben. De man zou vervolgens met een mes naar Abbas K. hebben uitgehaald. Die kon het mes afpakken en had één snijbeweging gemaakt.

Zijn verklaring stond echter haaks op de vaststellingen. Uit de beschadigingen aan de kledij bleek dat het slachtoffer was aangekleed toen hij werd neergestoken. Hij had ook twee messteken en niet één.

Deur ingebeukt

De vriendin van Abbas K. ontkende dat ze hem had uitgenodigd. Ze zei dat hij jaloers was, omdat ze met het slachtoffer had afgesproken en dat hij de deur had ingebeukt. Het slachtoffer betwistte dat hij een mes had genomen en zei dat de beklaagde hem had aangevallen, toen hij wilde vertrekken. Geconfronteerd met dit alles, zei Abbas K. dat hij het zich niet meer zo goed kon herinneren.

Volgens de verdediging was hij overmand door emoties, nadat hij haar betrapt had. Zijn advocate vroeg de vrijspraak op basis van de onweerstaanbare dwang. Minstens was er sprake van uitlokking. Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens: de vriendin van de beklaagde werkte immers als prostituee, waardoor hij er zich wel aan kon verwachten dat ze het bed met andere mannen deelde.

Ook de rechtbank volgde de visie van de verdediging niet en vond zijn schuld zonder meer bewezen.