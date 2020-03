Man blaast positief nadat hij al drie keer betrapt werd voor rijden zonder rijbewijs Sander Bral

30 maart 2020

12u50 0 Antwerpen Op de Amerikalei in Antwerpen zette de politie een bestuurder aan de kant. Die bestuurder werd daags voordien ook al gecontroleerd omdat hij al drie keer rond reed zonder rijbewijs. De wagen werd geïmmobiliseerd en de bestuurder mag het later gaan uitleggen aan de politierechter.

In de Beggaardestraat reed een man tegen de verplichte rijrichting in. Hij had geen rijbewijs én hij stond nog geseind voor een gevangenneming. Aan de Sint-Katelijnevest werd een roodrijder betrapt. Verder betrapte de politie nog iemand die aan het rijden en telefoneren tegelijk was. Een andere bestuurder droeg de gordel niet terwijl hij de doorlopende witte lijn overschreed. Zeven foutparkeerders kregen een GAS-boete.