Man bevredigt zich aan de kassa van de supermarkt: 12 maanden cel geëist BJS

15 november 2019

14u02 24 Antwerpen Het Antwerpse parket vervolgt een man voor openbare zedenschennis en weerspannigheid tegenover de politie. Mohamed A. had aan de kassa van een supermarkt in Ekeren zijn broek afgestoken en was zichzelf daarna beginnen te bevredigingen. Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig.

De feiten dateren van 14 oktober 2018. Mohamed A. kwam die dag de Carrefour op de Ekerseseteenweg binnen en viel er klanten lastig. Aan de kassa stak hij, in het bijzijn van een moeder en haar 2-jarige dochtertje, zijn broek af en begon zichzelf te bevredigen.

Medewerkers van de supermarkt grepen meteen in en hielden de man in bedwang tot de politie ter plaatse was. Bij zijn arrestatie verzette Mohamed A. zich hevig. Eenmaal in de combi begon hij wild in het rond te stampen, waardoor een van de agenten zijn voeten moest vast strippen.

De procureur vervolgt A., die al een ellenlang strafblad heeft, voor openbare zedenschennis en weerspannigheid. De man riskeert 12 maanden cel.

De verdediging pleitte een werkstraf. “Mijn cliënt was zwaar onder invloed toen hij de feiten pleegde. Hij vermoedt dat iemand iets in zijn drankje had gedaan.”

Vonnis op 13 december.