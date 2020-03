Man betrapt echtgenote op overspel en steekt minnaar 8 keer BJS

06 maart 2020

11u55 5 Antwerpen De procureur heeft vier jaar effectieve celstraf geëist tegen een 47-jarige nachtwinkeluitbater uit Antwerpen voor poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De beklaagde had zijn vrouw met haar minnaar in bed betrapt en had zijn liefdesrivaal acht messteken toegediend. Zijn vrouw had hij ondertussen opgesloten in een kamer.

De feiten speelden zich op 11 september 2019 af in een appartement op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De beklaagde, die op het Sint-Jansplein een nachtwinkel uitbaat, was ’s morgens thuisgekomen en trof zijn vrouw met een onbekende man in de slaapkamer.

De beklaagde werd woest en sloot zijn vrouw, die op dat ogenblik halfnaakt was, op in de kamer van zijn dochter. Daarna kwam het tot een schermutseling met de minnaar van de vrouw. Het slachtoffer zou daarbij verschillende vuistslagen hebben gegeven.

Acht messteken

Volgens de procureur werd de situatie daarna kalmer. Voor eventjes toch. “De twee mannen zijn samen naar de keuken gegaan om te praten. Maar toen de beklaagde in de keuken een glas water kreeg aangeboden, ging hij opnieuw door het lint. Hij greep een mes en bracht het slachtoffer acht messteken toe.”

De beklaagde kwam uiteindelijk dan toch bij zinnen. Hij laadde het slachtoffer, die in levensgevaar verkeerde, in zijn wagen en zette hem af aan de spoeddienst van het ziekenhuis. Later op de dag werd hij opgepakt in zijn nachtwinkel.

Onweerstaanbare dwang

De verdediging van de beklaagde vindt dat er in dit dossier sprake is van onweerstaanbare dwang en dat de beklaagde bijgevolg moet worden vrijgesproken van poging tot doodslag. “Mijn cliënt stond volledig perplex toen hij ontdekte dat er een andere man in het leven van zijn vrouw was”, pleitte advocaat Ergün Top. “Nadat hij de twee in de woning had betrapt is het inderdaad tot een schermutseling gekomen. Daarna merkte hij dat het slachtoffer een mes vasthad. Hij heeft het mes kunnen afnemen en is dan – volledig buiten zinnen – beginnen steken. Toen het slachtoffer zei dat hij zou gaan sterven, is hij gestopt.”

Vonnis op 3 april.