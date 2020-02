Man betast dochtertje en diens vriendinnetje: “Was niet seksueel bedoeld” BJS

21 februari 2020

15u29 0 Antwerpen Een man van 62 uit Antwerpen is voor de strafrechter verschenen omdat hij zijn dochtertje en haar vriendinnetje verschillende keren heeft betast. De zestiger, die drie jaar cel met probatie-uitstel riskeert, ontkent de aanranding.

Eind maart 2018 stapte de moeder van een meisje uit Antwerpen-Noord naar de politie om aangifte te doen van zedenfeiten. Haar dochter had verteld dat ze niet meer bij haar vriendinnetje wilde gaan spelen om haar vader zijn handen niet kon thuishouden. De man betastte de twee meisjes op regelmatige basis onder de kledij. Hij kwam ook aan hun borstjes.

De zestiger ontkent dat hij zijn dochter en haar vriendinnetje had aangerand. Dat hij hen soms aanraakte, gaf hij wél toe. “Dat was helemaal niet in een seksuele context bedoeld”, zei de advocate van de man, die de vrijspraak pleitte. “Wanneer hij hen op de poep tikte, was dat om te spelen. Hij heeft hen ook eens willen duidelijk maken dat ze te schaars gekleed gingen. Dan heeft hij hen ook aangeraakt. Maar dat was op de schouder, niet aan de borsten.”

Vonnis op 20 maart.