Man bekent dodelijke messteek in het hart van 45-jarige Dominicaan in Antwerpen Patrick Lefelon

09 juli 2020

20u40 0 Antwerpen Een 26-jarige man van Dominicaanse afkomst heeft de moord bekend op zijn 45-jarige landgenoot Joël Bosuna. Die werd zondagnacht neergestoken in de Van Stralenstraat.

In de nacht van zondag op maandag, rond 2 uur, raakte de 45-jarige Joël Bosuna zwaargewond bij een vechtpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Hij was verschillende keren gestoken, onder meer in het hart. De hulpdiensten hadden nog geprobeerd om zijn leven te redden, maar het slachtoffer is in het UZA in Edegem aan zijn verwondingen overleden.

Joël Bosuna woonde vlakbij café Bij Colony in de Van Stralenstraat. Hij was ‘s nachts verhaal gaan halen bij een groepje mannen op straat. Hij was zelf gewapend met een honkbalknuppel.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “In de eerste uren van het onderzoek kwam een 44-jarige man in beeld. Hij werd in het belang van het onderzoek aangehouden. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de onderzoeksrechter kwamen later op het spoor van een 26-jarige man. Hij kon geïdentificeerd en gearresteerd worden. De man legde bekentenissen af. Het gebruikte mes werd teruggevonden. In de loop van de ochtend verscheen hij voor de onderzoeksrechter die besliste hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Door de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek zijn de feiten opgeschaald naar de kwalificatie van moord.”