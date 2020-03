Man (85) belandt met elektrische rolstoel in water aan MAS: brandweer helpt hem op het droge CVDP

03 maart 2020

22u47 0 Antwerpen Aan de Entrepotkaai bij het MAS in Antwerpen reed dinsdagavond een bejaarde man (85) met zijn elektrische rolstoel in het water.

Het slachtoffer was na een uitstap naar huis vertrokken en reed omstreeks 21.15 uur per ongeluk in het water. “Hij kon zich gelukkig vastklampen aan een laddertje in het water”, zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “De brandweer bracht de bejaarde man weer op het droge. Hij was erg geschrokken en werd gezien zijn leeftijd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.” De man zou slechtziende zijn, wat mogelijk aan de oorzaak lag van het ongeval.