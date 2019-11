Man (49) probeert beha van jonge vrouw (24) los te knippen: 4 jaar cel geëist BJS

15 november 2019

15u47 3 Antwerpen De 49-jarige L.R. uit het Latijns-Amerikaanse Guyana riskeert 4 jaar cel omdat hij een 24-jarige vrouw in de hal van een appartementsblok op Linkeroever heeft proberen te verkrachten. De man had geprobeerd om de beha van het slachtoffer met een schaar los te knippen.

De feiten dateren van midden juni. Het slachtoffer had ’s avonds na haar werk op de Rooseveltplaats de bus naar Linkeroever genomen. Onderweg werd ze de hele tijd lastiggevallen door L.R. De vrouw liet duidelijk verstaan dat ze daar niet mee gediend was en stapte ter hoogte van de Julius Vuylstekelaan af.

L.R. stapte daarop ook uit de bus en achtervolgde de jonge vrouw tot in de hal van een appartementsgebouw. Daar dreef hij het slachtoffer in een hoek en knipte met een schaar haar beha los. Ondertussen wreef hij over zijn geslachtsdeel.

Het slachtoffer slaagde er gelukkig in om de politie bellen. De mensen van de alarmcentrale konden op de achtergrond horen hoe de belager seksuele toespelingen maakte.

De politie kwam na de oproep snel ter plaatse en kon L.R. enkele honderden eters verder arresteren. De man hing een warrig verhaal op. Hij zei dat hij de jonge vrouw een laptop had verkocht en dat hij met haar mee was gegaan omdat ze zou gaan betalen. Hij ontkende dat hij haar wilde verkrachten. De schaar had hij zogezegd bij om cannabis te knippen.

Het slachtoffer was vrijdagochtend naar de rechtbank gekomen om zich burgerlijke partij te stellen. Ze eist 10.000 euro morele schadevergoeding. “Het is een schande dat mijn cliënte, een jonge vrouw, dit heeft moeten meemaken. Dit trauma draagt ze mee voor de rest van haar leven”, aldus haar advocate.

Vonnis op 28 november.