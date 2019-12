Man (49) crasht met step en knalt met hoofd op tramsporen: “Buiten bewustzijn en vier gebroken ribben” Jan Aelberts

29 december 2019

23u01 0 Antwerpen Een 49-jarige man is zwaar ten val gekomen met zijn step toen hij de Meir op wilde rijden. Hij knalde met zijn hoofd op de tramsporen en verloor het bewustzijn.

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 0.40 uur, zag een getuige hoe een man tegen hoge snelheid vanuit de richting Groenplaats de Meir wou oprijden met een elektrische step. De stepper reed hierbij schuin het kruispunt over en knalde op een betonnen obstakel dat hij niet had opgemerkt.

De 49-jarige man werd over zijn step gekatapulteerd en kwam met zijn hoofd op de tramsporen terecht. Hij verloor onmiddellijk het bewustzijn. Een ziekenwagen en een MUG kwamen ter plaatse en brachten de man naar het Sint-Vincentiusziekenhuis met een hoofdwonde en vier gebroken ribben. Hij verkeerde niet in levensgevaar.