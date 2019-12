Man (47) zonder papieren verkoopt heroïne en cocaïne van thuis uit Sander Bral

11 december 2019

Het kwam het wijkondersteuningsteam van de lokale politie ter ore dat een bewoner uit de De Bosschaertstraat op het Kiel verdovende middelen zou verkopen. De politie heeft nazicht gedaan aan het pand en verschillende personen klopten er op het raam om daarna heel kort binnen en buiten te gaan.

Maandagavond kwam er opnieuw iemand aankloppen. De politie maakte van die gelegenheid gebruik om over te gaan tot controle van de vermoedelijke afnemer. Die gaf meteen toe dat hij net heroïne kocht. De politie had genoeg aanwijzingen om over te gaan tot een huiszoeking heterdaad.

Naast de verkoper, werd binnen nog een klant aangetroffen. De verdachte probeerde zijn mobiele telefoon nog te manipuleren, maar dat konden de inspecteurs verhinderen. In de woning werden vier verpakkingen met heroïne en twee met cocaïne in gevonden.

De drugs werden in beslag genomen, net zoals een precisieweegschaal, verschillende mobiele telefoons en een som geld. De verdachte en de aanwezige koper verblijven illegaal in ons land. De twee werden meegenomen naar het cellencomplex. De verdachte van 47 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.