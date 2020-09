Man (43) die vriendin vermoordde, wil eigen assisenproces niet bijwonen Jasper van der Schoot

30 september 2020

17u29 2 Antwerpen Carlos Machado Lopes Correia (43), die beschuldigd wordt van de moord op zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51) heeft aangegeven dat hij zijn proces niet wil bijwonen. Tijdens de samenstelling van de jury vanmiddag werd hij vast door zijn advocaten vertegenwoordigd. Correia riskeert levenslang voor de moord op zijn partner.

Voor Correia staat er veel op het spel tijdens dit assisenproces. De beklaagde riskeert een levenslange celstraf voor de moord op zijn vriendin Nancy. Niettemin heeft hij vooralsnog besloten zijn eigen proces niet bij te wonen. Zijn advocaten hebben hun best gedaan om de man te overtuigen van het belang van zijn aanwezigheid, maar zonder succes. “Wij zullen hem vertegenwoordigen”, verklaarden meesters Bart Verbelen en Avelien Van der Veken bij de start van de samenstelling van de jury.

Er zijn al wel vaker assisenprocessen gevoerd in afwezigheid van de beschuldigde. Soms gebeurt het namelijk dat de beklaagde nog voortvluchtig is en daarom automatisch verstek laat gaan. Echter, een beschuldigde die in de gevangenis zijn proces afwacht in voorhechtenis en dan stelt dat hij dat proces niet wil bijwonen, is redelijk zeldzaam.

Maandag 5 oktober start het proces

De zes mannen en zes vrouwen die woensdag werden uitgeloot om in de volksjury te zetelen moeten eind volgende week beslissen over de schuld van Carlos. Hij wurgde zijn vriendin Nancy op 4 juli 2018 in hun appartement aan de Arendshoflaan in het Antwerpse district Deurne na jaren van partnergeweld.

Komende maandag gaat het eigenlijke proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Normaal gezien volgt daarna het verhoor van de beschuldigde. Als Carlos niet komt opdagen, vangt men onmiddellijk aan met de getuigenverhoren.