Man (42) valt van dak en overlijdt aan Centraal Station Antwerpen Sander Bral

26 november 2019

10u44 8 Antwerpen In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is dinsdagochtend een 42-jarige man overleden. Onder invloed van verdovende middelen klom hij op het dak van zijn hotel waarna hij naar beneden viel. De hulpdiensten konden hem niet meer redden.

Volgens de lokale politie was de man onder invloed van verdovende middelen vanuit het raam van het hotel waar hij verbleef, naar een ander dak geklommen. “Op een gegeven moment kon de man zich niet meer goed vasthouden en is hij gevallen", bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Het gaat om een man van 42 jaar uit het Mechelse.”

Terwijl hulpdiensten en politie hun werk deden was de Pelikaanstraat dinsdag een lange tijd afgesloten tussen de Vestingstraat en de De Keyserlei. Ook de in- en uitgangen van het Centraal Station binnen de perimeter waren niet toegankelijk.

Initieel was er veel onduidelijkheid over het incident en was een wanhoopsdaad niet uitgesloten.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.