Man (36) onder invloed beschadigt zeven wagens met stenen



Sander Bral

12 februari 2020

14u52 0

Een man richtte in de nacht van dinsdag op woensdag heel wat ravage aan in de Argentiniëlaan in Antwerpen-Noord. Hij sloeg van verschillende auto’s de ramen aan diggelen. De politie deed meteen nazicht in de omgeving. In de Havanastraat kon één van de ploegen iemand treffen die aan de beschrijving van de dader voldeed. De verdachte werd tegengehouden. Bij controle van de man vond de politie verschillende stenen in zijn zakken. Mogelijk gebruikte de verdachte die stenen om de schade toe te brengen. De man van 36 jaar, die vermoedelijk onder invloed was, werd meegenomen naar het politiekantoor. Al zeker zeven auto’s werden beschadigd. Volgens een getuige had de verdachte uit een van de auto’s ook iets meegenomen. Dat wordt verder onderzocht door de politie.