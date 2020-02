Man (36) met inbrekersmateriaal betrapt in gemeenschappelijke kelder Jan Aelberts

04 februari 2020

15u34 0 Antwerpen De Antwerpse politie werd dinsdagochtend verwittigd door iemand die een verdachte man had opgemerkt aan Ter Nieuwerbrugge. De getuige had de man opgemerkt in de gemeenschappelijke kelder van het appartementsgebouw. Bij aankomst van de politie werd de verdachte opgemerkt in de nabijgelegen speeltuin.

Toen hij het politievoertuig zag, zette hij het meteen op een lopen en probeerde hij zich nadien in de struiken te verstoppen. De inspecteurs konden de man echter staande houden en handboeien. De man werd gefouilleerd en bleek in het bezit van een mes en inbrekersmateriaal. De man (36) bleek geseind als ontvluchte gevangene nadat hij niet was teruggekeerd uit penitentiair verlof. Hij was ook onder invloed van verdovende middelen. De man kon geen buit maken, maar werd wel gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex.