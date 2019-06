Man (28) zonder rijbewijs crasht onder invloed en pleegt vluchtmisdrijf Sander Bral

21 juni 2019

Een bewoner van de Koeikensgracht aan de Italiëlei verwittigde vrijdagochtend de politie toen hij een knal hoorde. Hij kon zien hoe een auto een verkeerspaal had geraakt. De vijf inzittenden van de wagen waren uitgestapt om de schade op te meten, maar besloten nadien weg te rijden. De politie kon het voertuig aantreffen op de Godefrisudkaai, de vijf inzittenden waren uitgestapt. Omdat niemand van de vijf mannen zich meldde als chauffeur besloot de patrouille over te gaan tot een fouille om de autosleutel te vinden. Op één van de mannen werd de sleutel aangetroffen. Hij legde een positieve ademtest af en uit nazicht bleek dat de 28-jarige man geen rijbewijs had. De auto was beschadigd, maar wel nog rijvaardig.