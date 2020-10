Man (28) uit Wuustwezel opgepakt in onderzoek naar gewelddadige incidenten in drugsmilieu in augustus Toon Verheijen

Speurders van de federale gerechtelijke politie hebben een verdachte opgepakt die mogelijk te maken heeft met enkele gewelddadige incidenten in het drugsmilieu in augustus. De 28-jarige Nederlander uit Wuustwezel zou betrokken zijn bij een home invasion en mogelijk is er ook een verband met de schietpartij op The Pasta House

In de maand augustus vonden een hele reeks gewelddadige incidenten plaats met een mogelijke link naar het Antwerpse drugsmilieu. Zo werd eind die maand een leegstaande pastabar, The Pasta House aan de Turnhoutsebaan in Deurne, beschoten. “Maar de twintiger met de Nederlandse nationaliteit die de politie nu heeft gearresteerd, komt nadrukkelijk in beeld in een onderzoek naar een home invasion”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Een havenarbeider werd op 8 augustus in zijn huis in Merksem overvallen en bedreigd met een vuurwapen. We leggen inderdaad ook een link met de aanslag op The Pasta House aan de Turnhoutsebaan in Deurne in de nacht van 28 augustus 2020.”

Nog andere linken?

De 28-jarige verdachte verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter en die heeft de man aangehouden. Hij wordt momenteel beticht van deelname aan een criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving, woonstschennis bij nacht met braak en mondelinge bedreigingen. “We gaan ook na of deze verdachte nog met andere geweldsdelicten in het drugsmilieu kan gelinkt worden.” De 28-jarige Nederlander verschijnt dinsdag voor de raadkamer.