Man (28) loopt schedelbreuk op na vechtpartij bij show Dimitri Vegas & Like Mike: Nederlander (53) krijgt 3 jaar cel BJS

02 december 2019

11u57 4 Antwerpen Een Nederlander van 53 is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 1.200 euro boete zijn betrokkenheid bij een zware knokpartij tijdens een concert van dj’s Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerps Sportpaleis twee jaar geleden. Een van de slachtoffers, Toon S., liep daarbij een schedelbreuk op. De beklaagde ontkent en had op de vrijspraak gehoopt.

Het had een topavond moeten worden in het Sportpaleis, zoals altijd als de groep van twaalf vrienden uit onder meer Sint-Niklaas eropuit trok. Op 15 december 2017 gingen de twintigers naar een show van de dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike. De vrienden hadden een perfecte plaats gevonden op het middenplein en de sfeer zat uitstekend.

Maar het optreden was amper begonnen, of het gezelschap kreeg het aan de stok met een andere concertganger, vermoedelijk nadat Toon S. bier op diens vriendin had gemorst. Een vriend probeerde de gemoederen nog te bedaren, maar daar had de tegenpartij geen oren naar. De man, die volgens getuigen stijf stond van de drugs, deelde eerst een ellenboogstoot uit aan Daniel B. Vervolgens scheurde hij het T-shirt van zijn bovenlichaam en gaf hij Toon S. een rake vuistslag op het hoofd. Daniel’s broer, Dimitri B. liep tijdens het gevecht een gebroken neus op.

In levensgevaar

Van de drie vrienden was Toon S. er het ergst aan toe. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een week lag de man in coma en zweefde hij op het randje van de dood. Intussen is Toon aan de beterhand, maar de oude is hij nog niet. Zo heeft hij te kampen met felle hoofdpijn en raakte hij zijn reuk- en smaakzin kwijt.

De recherche van de Antwerpse politie bleef maandenlang in het ongewisse over de identiteit van de dader. En dus schakelden de vrienden van Toon S. in het voorjaar van 2018 een versnelling hoger. In het VTM-programma ‘Faroek Live’ werd een oproep tot getuigen gelanceerd, door niemand minder dan Dimitri Vegas & Like Mike zelf. In een video vertelden de dj-broers dat ze willen dat mensen niet vechten op hun concerten, maar juist plezier maken, en dat ze tegen geweld zijn.

Getuigenoproep

De 53-jarige Arie d.P. uit het Nederlandse Zwijndrecht kwam pas als verdachte in beeld, nadat ook in het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’ een getuigenoproep werd gelanceerd met camerabeelden van de feiten.

Arie d.P. verklaarde dat Toon S. en zijn entourage zich misdragen hadden tegenover zijn vriendin en dat hij als eerste geslagen werd. De camerabeelden spreken dat echter tegen: Arie d.P. was de enige die klappen had uitgedeeld.

Opvallende tattoo

De Nederlander erkende vorige maand op het proces uiteindelijk dat hij één slag aan Toon S. had gegeven. “Maar dat was niet dé vuistslag, waardoor het slachtoffer in coma is beland”, pleitte zijn advocaat Tim Smet, die voor zijn cliënt de vrijspraak had gevraagd.

De rechtbank was het daar niet mee eens en achtte Arie d.P. schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen aan Toon S., Daniel B. en Dimitri B. Daniel B. krijgt 275 euro schadevergoeding. Toon S. en Dimitri B. moeten langs bij een deskundige. Die zal de schade definitief begroten.