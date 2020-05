Man (25) aangehouden voor spuwen naar politie Toon Verheijen

16 mei 2020

16u42 0 Antwerpen De onderzoeksrechter heeft zaterdag een 25-jarige man aangehouden omdat hij vrijdag naar een politieman heeft gespuwd.

De man belde vrijdag de politie en eiste dat er iemand met hem kwam praten. Hij klonk op dat moment al agressief en dat bleek ook het geval te zijn toen de politie naar de man toe was gegaan. Hij werd toen nog agressiever en sloeg op de vlucht.

De inspecteurs zetten de achtervolging in en konden de man arresteren. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot want de agressieve man spuwde in het aangezicht van een van de agenten. Het parket tilt zwaar aan dit ontoelaatbaar en asociaal gedrag.