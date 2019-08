Man (23) breekt wagen in: “Ik wilde even uitrusten” Sander Bral

29 augustus 2019

14u30 0

Een man die zijn voertuig even had geparkeerd in de Bogaardestraat kon woensdagavond iemand betrappen die plots in zijn voertuig zat. De man beweerde even te willen uitrusten en maakte zich meteen uit de voeten. Een kennis van het slachtoffer volgde hem in afwachting van de politie. Een aangestuurde patrouille kon de verdachte na een korte achtervolging te voet vatten in de Prekersstraat. De 23-jarige man werd gearresteerd.