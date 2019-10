Man (20) slaat controleur De Lijn (38) in elkaar met metalen staaf: “Poging doodslag” Sander Bral

13 oktober 2019

16u41 230 Antwerpen Een 38-jarige controleur van vervoersmaatschappij De Lijn is zaterdagochtend vanuit het niets aangevallen door een twintigjarige man in het metrostation onder Antwerpen-Centraal. De controleur maande de man aan om te stoppen met roken op het perron, waarop hij werd aangevallen met een metalen staaf. Het slachtoffer is zeker tien dagen werkonbekwaam. De verdachte werd voorgeleid voor poging doodslag.

Zaterdagochtend vroeg rond zeven uur kreeg een 38-jarige controleur van De Lijn de melding dat er iemand over de metrosporen aan het wandelen was in de tunnelkoker onder het Centraal Station. De controleur vond aan de halte Diamant een jongeman met een rode jas die voldeed aan de beschrijving. Hij zat op de vloer van het metrostation te roken. De controleur maande de jongeman aan te stoppen met roken, die dat meermaals negeerde. Toen de controleur de man naar buiten stuurde, sprong die richting een metalen staaf die op de vloer lag en ging hij de controleur te lijf.

Rake klappen

Een eerste slag kon de controleur deels blokkeren met zijn arm, waarop hij het op een lopen zette. De agressieve jongeman zette de achtervolging in en sloeg verschillende keren met de metalen staaf op het achterhoofd van het slachtoffer. Intussen verschenen er andere controleurs van De Lijn en was ook de politie verwittigd door de mensen die de camerabeelden volgden. De dader zette het daarop op een lopen. Het slachtoffer verloor verschillende keren het bewustzijn en verloor veel bloed door verschillende hoofdwonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is minstens tien dagen werkonbekwaam.

Poging doodslag

De politie kon de vluchtende verdachte vatten in de ondergrondse parking aan de kant van metrostation Astrid. “Hij werd gearresteerd, het verdere onderzoek is in handen van de lokale recherche”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging doodslag.”

De collega’s van het slachtoffer konden de verdachte op een veilige afstand volgen en de politie goed inlichten over diens locatie. “In de eerste plaats proberen we dat soort situaties te ontmijnen maar als blijkt dat er geweld aan te pas komt, laten we het aan de politie over”, klinkt het bij De Lijn. “Het slachtoffer kan via zijn teamleider beroep doen op professionele mentale bijstand, als hij daar zelf om vraagt.”

Kritiek

Er kwam in het verleden al dikwijls kritiek van lijncontroleurs die omwille van de veiligheid niet meer alleen op pad willen. “Dat gebeurt nog zelden”, reageert De Lijn. “Voor controles gaan ze u al standaard met twee of drie op stap. Afhankelijk van de opdracht wordt dat bekeken. Voor opdrachten om enkel vaststellingen te doen met weinig veiligheidsrisico’s, worden controleurs soms alleen gestuurd. In dit geval werden ook meerdere controleurs uitgestuurd op zoek naar de spoorloper. Op het moment dat onze controleur werd aangevallen, waren zijn collega’s in de buurt.”

Het is nog niet duidelijk wat de verdachte bezielde om de controleur aan te vallen. Of hij onder invloed was, maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek.