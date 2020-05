Man (20) aangehouden die in gezicht van agent spuwde Sander Bral

05 mei 2020

17u39 2 Antwerpen Opnieuw is een man in Antwerpen opgepakt voor spuwen naar politie. De twintigjarige verdachte weigerde bij een controle en zijn identiteit te geven. Toen hij werd meegenomen naar het politiebureau, spuwde de man in het gezicht van een agent.

De politie ging maandag in de Jan Palfijnstraat over tot een controle in het kader van de coronamaatregelen. Een man van twintig jaar weigerde mee te werken en wilde zijn identiteit niet bekend maken. “De politie besloot hem te boeien en mee te nemen naar kantoor”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Bij die actie zou de twintiger in het gezicht van een inspecteur hebben gespuwd.”

De onderzoeksrechter besliste om de verdachte aan te houden. Dinsdag kwamen nog dossiers van zogenaamde coronaspuwers voor op de raadkamer in Antwerpen. De aanhouding van een 36-jarige man uit Gent werd er voor de eerste keer bevestigd, de aanhouding van een 37-jarige Antwerpenaar werd verlengd met een maand.

Raadkamer

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.”