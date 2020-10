Mama na reconstructie van moord op zoontje (9): “Daniëls laatste woorden horen uit de mond van moordenaar deed enorm veel pijn”

Antwerpen

Het onderzoek naar de moord op de 9-jarige asielzoeker Daniël Alali in het centrum van Broechem is deze week in zijn eindfase geraakt. Voor de mama was de reconstructie dinsdag een lijdensweg. Voor het eerst kreeg zij een duidelijk zicht op hoe haar zoon werd meegelokt en gedood. De verdachten herhaalden ook de laatste woorden van Daniël, net voor hij werd verstikt.