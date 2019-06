Makelaars maken zélf komaf met wildgroei aan immoborden aan Wilde Zee BJS

27 juni 2019

16u30 0 Antwerpen De omgeving van winkelstraat Wilde Zee kampt al jaren met leegstand. Om de wildgroei van immoborden te stoppen, engageren tien makelaars zich om voortaan enkel ‘kwaliteitsvolle’ bestickering aan te brengen. “Zo zijn niet-ingevulde winkels minder prominent in het straatbeeld aanwezig.”

De leegstand in het winkelgebied Wilde Zee valt momenteel extra op omdat vastgoedmakelaars diverse vitrinestickers en uitstekende immoborden (‘V-borden’) op de niet-ingevulde handelspanden aanbrengen. De handelaarsvereniging van de Wilde Zee vond dat die werkwijze het straatbeeld negatief beïnvloedde en kaartte het probleem bij de stad Antwerpen aan.

Op initiatief van de handelaarsvereniging én de stad kwam er deze maand overleg met tien immomakelaars. Zij ondertekenden een charter waarmee ze paal en perk willen stellen aan de wildgroei van borden en stickers voor handelspanden die te huur of te koop staan. Zo engageren ze zich om voortaan ‘kwaliteitsvolle’ bestickering te voorzien. Hoe die bestickering er concreet uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk komt er één rechthoekige sticker waarop alle relevante makelaars vermeld staan, eventueel voorzien van een aantrekkelijk beeld.

“Negatieve publiciteit”

“Zichtbare leegstand met een opbod aan borden schrikt nieuwe spelers af en geeft negatieve publiciteit aan de bestaande zaken. Een stijlvolle sticker met subtiele vermelding dat een pand te huur of te koop is, volstaat”, licht Renske van Roon, vastgoedconsultant bij Prime Retail, toe.

Het charter heeft betrekking op de straten van de Wilde Zee, de Huidevettersstraat, de Schuttershofstraat en Hopland. Makelaars in winkelvastgoed die nog niet actief zijn in het gebied, zullen gevraagd worden het charter mee te ondertekenen. “Wanneer wordt vastgesteld dat het charter niet wordt nageleefd, zal de stad in dialoog gaan om tot een oplossing te komen”, besluit schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA).