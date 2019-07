MAJU opent tweede zaak en zet volop in op lokale en Belgische producten ADA

15 juli 2019

Uitbaters Alicia en Helene van MAJU openen een tweede zaak op de Vrijdagmarkt. MAJU verkoopt broodjes, verse warme en koude salades, smoothies en fruitsappen en soep. “We werken enkel met Belgische producten en op die manier trekken we volop de kaart van duurzaamheid”, vertelt Alicia. De nieuwe zaak is vooral gericht op take-away maar ook binnen is een beperkt aantal zitplaatsen om ter plaatse te eten.

“We willen heel bewust omspringen met het principe rond duurzaamheid en ecologie maar merkten toch dat de ecologische alternatieven vandaag of toch niet zo heel ecologisch zijn of erg duur. Daarom beslisten we om enkel met lokale producten te werken”, aldus Alicia.

MAJU op de Vrijdagmarkt is open van dinsdag tot en met zondag tot 19 uur. Al staan die uren nog niet volledig vast. “We moeten een beetje kijken wat de buurt verlangt”, besluit Alicia.