Magneetvissers halen gestolen urne boven water: “Gehuild toen ik mijn overleden broer weer kon vastnemen” Jan Aelberts

02 november 2019

12u50 19 Antwerpen De gestolen urne van Franciscus - ‘Cisse’ - Godrie is gevonden. Een week geleden werd hij gestolen op kerkhof Steytelinck in Wilrijk. Magneetvissers haalden de urne uit de vijver aan het het Universiteitsplein, een paar honderd meter verderop. “Ik huilde toen ik de urne kon vasthouden", vertelt zus Ingrid Godrie. “Voorlopig blijft mijn broer thuis.”

De bizarre diefstal vond een week geleden plaats op het kerkhof Steytelinck aan het Dokter Donnyplein in Wilrijk. Anita Godrie bezocht de rouwmuur waar de urne van haar in 2017 overleden broer Franciscus - ‘Cisse’ - Godrie geborgen staat. Of stond. Veel meer dan een leeg hokje vond ze niet.

“Mijn zus vertelde het me op een avond”, zegt Ingrid Godrie. “Anita zei dat ik even moest gaan zitten en niet mocht schrikken. De urne van onze broer Cisse was verdwenen. Gestolen. Met de hele familie zijn we naar het kerkhof Steytelinck getrokken. De urne viel nergens meer te bespeuren.”

Voorlopig blijft mijn broer thuis bij mij staan. Ik ben te bang hem op het kerkhof achter te laten en hem opnieuw te verliezen. Wie weet vinden ze onze Cisse dan nooit meer terug Zus Ingrid Godrie

Slapeloze nachten en veel verdriet. Ingrid en haar zus waren er het hart van in. “Elke dag ging ik naar het kerkhof met de fiets in de hoop de urne van onze Cisse te vinden. Zonder resultaat.”

Magneetvissers

Tot vrijdagavond, Allerheiligen, twee magneetvissers redding brachten. “De jongens waren aan het vissen aan de vijver aan het Universiteitsplein”, vertelt Ingrid. “De urne dreef op het water. Zij hebben hem eruit gehaald en de politie gebeld. Aan het label op de urne zagen ze meteen dat het om mijn broer Cisse ging. Eén van de vriendinnen van de jongens kende mijn zus, en zo kwam de urne terug bij ons.”

De politie voerde een sporenonderzoek uit in de hoop de dader te vinden. “Ik hoop dat ze erachter komen wie dit gedaan heeft, maar ondertussen ben ik vooral blij dat ik mijn broer terug bij mij heb. Ik huilde toen ik de urne terug kon vasthouden. Ik heb hem gekust en geknuffeld. Voorlopig blijft mijn broer thuis bij mij staan. Ik ben te bang hem op het kerkhof achter te laten en hem opnieuw te verliezen. Wie weet vinden ze onze Cisse dan nooit meer terug.”

Naar de daders van de bizarre diefstal blijft het gissen. Alles lijkt erop te wijzen dat het een gerichte actie tegen de familie Godrie was. Geen enkele andere gedenkplaat werd vernield, geen enkele andere urne werd gestolen. Het onderzoek loopt.