Magische tocht door Rivierenhof: De Grote Schijn pakt uit met nieuwe wandelroute en spektakel PhT

02 maart 2020

10u12 3

Het Rivierenhof wordt van 30 oktober tot 15 november opnieuw het decor voor een feeërieke, magische ervaring: De Grote Schijn. De bedenkers schrijven volop aan dit derde hoofdstuk. Tickets zijn nu al te koop. Snel zijn is de boodschap, want de kaarten vlogen de deur uit.

De Grote Schijn is een totaalspektakel waarin de natuur de hoofdrol speelt, met een verrassing achter iedere boom. De wandelroute is nieuw en bovendien zijn er ook ‘fluisterwandelingen’, elke avond tussen 21.30 en 21.45 uur.

Klanken en kleuren

Bezieler Christophe Van Hostauijen: “We laten mensen wegdromen en maken hen tegelijkertijd bewust van de schoonheid van de natuur, door een wondere wereld te creëren die tot de verbeelding spreekt. Voor deze derde editie gaan we dubbel zoveel lichtjes ontwarren en gaan we voor een heel nieuwe productie met andere klanken, geuren en kleuren.”

Tickets kosten standaard 15 euro. Wie ouder is dan 65 of jonger dan 12, een beperking heeft of met een groep vanaf 25 komt, betaalt 12 euro. Kinderen tot 3 mogen gratis binnen.

www.degroteschijn.be