Magalie Verstraelen is nieuwe voorzitter Jong Vld Antwerpen ADA

16 oktober 2019

10u13 0 Antwerpen Magalie Verstraelen (25) werd met een grote meerderheid van de stemmen verkozen als nieuwe voorzitter van Jong Vld Antwerpen. “Ik ben erg blij dat ik het vertrouwen heb gekregen om de komende jaren aan de slag te gaan als jongerenvoorzitter van de Antwerpse liberalen,” aldus Verstraelen.

Verstraelen studeerde politieke communicatie en werkt voor de Antwerpse Open Vld-fractie. Daarnaast klust ze af en toe bij in een brasserie op Linkeroever. Ze is geen nieuweling, want in 2018 stond ze op de Open Vld-stadslijst, waar ze een mooie sprong maakte van plaats 40 naar 12. Ook in 2019 stond ze op de lijst en haalde ze een mooi aantal stemmen binnen.

De aanstelling van de nieuwe bestuursploeg is deel van een verjongingsoperatie bij de Antwerpse liberalen, waarbij jong liberaal talent uit alle Antwerpse districten mee het heft in handen neemt. “We willen jongeren opnieuw warm maken voor politiek en dan vooral voor het liberale verhaal. Al is het allerbelangrijkste voor ons om te luisteren naar de noden van jongeren en waar het kan ons steentje bij te dragen.”

Oud-voorzitter Alexander Mertens blijft actief in het bestuur met een raadgevende positie. Ook nationaal jongerenvoorzitter Hans Maes werd verkozen in het nieuwe bestuur.