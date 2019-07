Mag regenboogpin of roze lintje nu wel of niet? Sp.a wil campagnes meer zichtbaar maken aan loket Philippe Truyts

01 juli 2019

19u17 0 Antwerpen Sp.a heeft het moeilijk met de richtlijn van de stad dat loketpersoneel geen regenboogpin mag dragen. Schepen van Gelijke Kansen Tom Meeuws vindt dat ook andere campagnes een zichtbare plek aan het loket verdienen. “Het college zal een kader uitwerken dat duidelijk maakt wat wél en niet wordt toegelaten.” Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen van Loketten, wijst erop dat er al 12 jaar strikte neutraliteit geldt. “En dat gaat ook over bijvoorbeeld regenboogcampagnes of Kom op tegen Kanker.”

Over de neutraliteit aan het loket ontstond het voorbije weekend opnieuw beroering. In een intern bericht van de stad werden de medewerkers die in contact komen met burgers eraan herinnerd dat ze de regenboogpin met de stralende A niet mogen opspelden. Ook niet tijdens de nieuwe hoffelijkheidscampagne ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’ van 8 juli tot 4 augustus. “Een spijtige zaak”, reageerde gemeenteraadslid Hicham El Mzairh een van de drie sp.a’ers die in december weigerde om het bestuursakkoord goed te keuren. “Ik zou het een mooi signaal vinden wanneer ik onder de loketbedienden of politieagenten ook holebi ambtenaren zou opmerken. Dat geldt ook voor vrouwen met een hoofddoek. De boodschap zou dan veel duidelijker zijn dat de LGBTQ-gemeenschap of andere gemeenschappen bij ons horen.”

Het Roze Huis spreekt zelfs over een ‘absurde’ richtlijn, aangezien vorig jaar álle medewerkers de regenboogpin mochten dragen.

Zichtbaarder

Maandag woedde de discussie verder. Tom Meeuws, die met vakantie is vertrokken, stuurde nog een tweet de wereld in. Niet zo verrassend, aangezien zijn partij met een verdeelde achterban moet rekening houden. Hij verwees daarin naar het bestuursakkoord dat zegt dat diversiteit een volwaardige plaats in het communicatiebeleid krijgt. We staan 100 procent achter de regenboogcampagne. Maar ook andere campagnes verdienen een zichtbare plaats aan het loket. Zo zal er in de toekomst juist méér mogelijk zijn, niet minder. Een kader daarvoor is in opmaak.”

Meer uitleg kwam er maandagavond van zijn kabinet. Want de intern verstuurde nota van de stad lijkt niet meteen voor verandering te zullen zorgen. “Het is de bedoeling om meer campagnes en feesten te vieren, ook aan de loketten. Naast de regenboogcampagne denken we dan aan ‘Kom op tegen Kanker’, Internationale Vrouwendag of de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.”

Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar voor sp.a is het nogal ridicuul dat je geen regenboogpin mag dragen aan het loket als de Voetgangerstunnel in regenboogkleuren is gehuld. Of geen roze lint van Kom op tegen Kanker. Maar een opstapje naar het opheffen van het hoofddoekenverbod is dit volgens Meeuws niet. “De levensbeschouwelijke neutraliteit stellen we niet in vraag”, klinkt het.

Totale neutraliteit

Voor N-VA en Open Vld telt op dit moment enkel het principe van neutraliteit aan het loket. “Die gaat breder dan de levensbeschouwelijke overtuiging. Er is sinds 2007, toen de stadssecretaris een omzendbrief rondstuurde, nooit een nieuwe beleidsbeslissing geweest”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van Nailla Ait Daoud (N-VA). “Het klopt dat er in de communicatiecampagne van de stad een groter belang aan diversiteit wordt gehecht. Dat afsprakenkader? Dat is er nog niet. We zullen binnen de coalitie bekijken wat daar kan in staan.”

Schepen Claude Marinower (Open Vld) reageert ook kort. “Er bestaat een regeling. Die blijft gelden tot ze eventueel wijzigt. Het is aan het college om een en ander te bekijken en te bespreken.”