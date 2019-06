Mad Goat Internationaal Comedy Festival brengt nationale en internationale comedians naar Antwerpen ADA

18 juni 2019

De Arenberg, DE Studio, Stad Antwerpen, Pretpraters en LiveComedy.be slaan na de zomer de handen in elkaar en organiseren Mad Goat Internationaal Comedy Festival op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 in de Arenberg. “In september geven we de aftrap van een nieuwe traditie, met een nieuw festival in Antwerpen: Mad Goat Internationaal Comedy Festival. Comedy en cabaret brengt jong en oud samen en bereikt een breed publiek in een stedelijke context. Met het festival zetten we Antwerpen uitdrukkelijk op de kaart als Vlaamse hoofdstad van dit genre.” Milan Rutten – Directeur Arenberg.

Door de internationaal gevulde comedyplanning van het weekend, strekt deze eerste editie over land- en taalgrenzen heen. Door de samenwerking met DE Studio, zal het festival ook letterlijk de theaterbuurt overnemen en kunnen festivalgangers tussen de verschillende zalen van deze twee culturele hotspots laveren. Onder andere Bart Cannaerts, Paul Merton & The Impro Chums (UK), Reginald D. Hunter (US), William Boeva, Johan Petit en Jeroen Leenders zullen van de partij zijn.