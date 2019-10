Machines gestolen uit werfkeet Sander Bral

16 oktober 2019

15u23 0

De politie is een onderzoek gestart naar een inbraak in een werfkeet aan de De Keyserlei. Eén van de werknemers van een aannemer kwam woensdagochtend aan op de werf en zag dat er een raam was ingeslagen. Er werden verschillende zaken uit de keet gestolen, onder meer een boormachine, vijsmachine, zaagmachine en een bladblazer. Ook in een andere werfkeet in de omgeving werd geprobeerd om in te breken, maar dat lukte niet.