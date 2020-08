Maandag is eerste schooldag voor 640 Antwerpse kinderen: zomerscholen gaan van start David Acke

07 augustus 2020

15u11 1 Antwerpen Maandag starten 640 leerlingen van het basis- en secundair onderwijs in een van de 16 zomerscholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De leerlingen van het basisonderwijs zullen zomerlessen volgen van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus, de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs scholen zich deze zomer bij van 17 tot en met 30 augustus.

Het Stedelijk Onderwijs startte in juni een sensibiliseringstraject met zorgcoördinatoren en jeugdwerkpartners om de leerlingen met de hoogste zorgnood te bereiken. De afgelopen weken werd opnieuw een warme oproep gedaan aan die leerlingen en hun ouders om ook zeker in hun zomerschool te starten.

Om zowel de leerlingen als begeleiders niet alleen een leuke maar ook veilige zomerschooltijd te garanderen met aandacht voor de coronamaatregelen, verloopt de organisatie conform de jeugdwerkregels. Concreet zijn er voor 40 leerlingen 8 of 9 begeleiders en 1 zomerdirecteur. De helft van de begeleiders zijn leraren met onderwijsbevoegdheid. Ze krijgen ondersteuning van onderwijsassistenten.

Concept

De zomerscholen hebben een geïntegreerde werking: leerlingen zullen dus niet alleen op hun kennis, maar ook op andere educatieve en sociale vaardigheden kunnen oefenen. De focus ligt dus zowel op onderwijs als verrijking. Zo kwam het zomeraanbod van het basisonderwijs tot stand in samenwerking met theatergezelschap Compagnie Lodewijk/Louis en Kras Jeugdwerk. Het resultaat is een speels, slim en veelzijdig concept, waarbij de leerlingen samen een nieuwe, betere planeet creëren en vormgeven. Het programma is op maat van elke leerling, en ook de zomerleerkrachten krijgen de kans om hun eigen accenten toe te voegen.

Communicatieve en sociale vaardigheden

In het secundair onderwijs zullen jongeren specifiek hun communicatieve en sociale vaardigheden kunnen trainen. In twee themaweken zullen ze onder andere leren hoe ze hun sociale vaardigheden op digitaal vlak kunnen aanwenden en verbeteren. Zo leren ze bijvoorbeeld fake news te detecteren en wat (a)sociaal gedrag op sociale media inhoudt. Daarnaast gaan ze ook aan de slag met een waaier aan offline communicatievormen, zoals verbindende communicatie, debatteren en non-verbale communicatie. Voor het non-verbale luik krijgt Stedelijk Onderwijs versterking van sCooledu voor dans- en theater.

16 scholen

In totaal nemen 16 scholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen deel aan het zomerproject: Stedelijk Lyceum Olympiade en stedelijke basisscholen De Gele Ballon, De Kriebel, Aan de Stroom, Creatopia, De Kleine Wereld, De Tandem, Elisabeth, Het Atelier, Omnimundo, Sportomundo, De Boomhut, De Esdoorn, De Molen, het Pieterke en De Bever. Leerlingen van deze scholen of van andere naburige stedelijke scholen kunnen de komende weken in een van deze locaties terecht om hun leerachterstand in te halen.