Maak kennis met nieuwe stadsdichter Seckou Ouologuem: “Beste move die ik kan doen is gewoon mezelf blijven” David Acke

30 januari 2020

13u00 0 Antwerpen Seckou Ouologuem (35) zal de komende twee jaar de stadsdichter van Antwerpen zijn. Antwerpen was de eerste Vlaamse stad met een stadsdichter. Na Tom Lanoye, Ramsey Nasr, Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen, Peter Holvoet-Hanssen, Bernard Dewulf, Stijn Vranken, Maarten Inghels en Maud Vanhauwaert is het nu dus aan Seckou die vanaf Gedichtendag 2020 deze titel zal dragen. De taak van de stadsdichter klinkt eenvoudig: maak minimum 12 gedichten over wat er reilt en zeilt in Antwerpen. Over grootse gebeurtenissen of kleine voorvallen. Over wat hem treft in het dagelijkse Antwerpse leven.

In het Felix Pakhuis werd Seckou Ouologuem officieel voorgesteld als de nieuwe Antwerpse stadsdichter. Een commissie droeg de 35-jarige Antwerpenaar voor en die zag dat op zijn beurt wel zitten. Dat hij niet meteen “ja” zei bij de vraag of hij dat zag zitten, heeft niets te maken met het niet zien zitten. “Ik heb gevraagd of ik daar even mocht over nadenken. Een stadsdichterschap blijft een wat vreemd gegeven. Vreemd omdat je plots een stad vertegenwoordigd, en dan nog één van 550.000 inwoners. Je staat altijd in dienst van een gemeenschap maar nu is die plots honderd keer groter. En dat zijn zaken waar je als dichter normaal niet over hoeft na te denken. Maar je vertegenwoordigt evengoed een concept en je staat in dienst van de gemeenschap. En dan zijn zaken waar je als dichter normaal niet over hoeft na te denken.”

Groot compliment

Het feit dat Seckou officieel werd voorgesteld, betekent dus ook dat hij de vraag uiteindelijk positief beantwoordde. “Waarom ik uiteindelijk ja zei? Dat is een heel goede vraag. Uiteindelijk is het wel een gigantisch groot compliment dat men aan jou denkt. Bovendien biedt het een platform voor wat ik doe en de poëzievorm die ik breng. Ik zie het als een investering in het evangelie van hedendaagse poëzie en die kans kan ik niet laten liggen.”

Seckou Ouologuem is een Slam Poet. Binnen de culturele wereld een aanvaarde vorm van dichtkunst waarbij gedichten geschreven zijn om ze luidop voor te dragen. Toch ziet Seckou het niet als doel op zich om het genre nu als stadsdichter bekender te gaan maken. “Het platform zal groter worden maar ik blijf gewoon doen wat ik nu doe. Traditionele poëzie wordt vaak gezien als kunst, terwijl slam poetry eerder als iets sociaal-maatschappelijk gezien wordt. Dat komt vaak door de thematiek. Maar of het genre nu erkend wordt als kunst of niet, uiteindelijk is het ook gewoon weer een nieuwe open manier om je verhaal te vertellen.”

Eigen ding doen

Hoe hij zijn stadsdichterschap zal invullen zal de komende weken duidelijk worden. Maar het staat vast dat Seckou niet van richting zal veranderen. “Ik organiseer workshops en events en zal bekijken hoe ik meer mensen kan bereiken. De beste move die ik kan doen is gewoon mezelf blijven en mijn ideologie doortrekken maar met meer mensen, in een grotere ruimte, ik moet meer luisteren als stadsdichter. Maar verder doe ik dus gewoon “mijn ding”.