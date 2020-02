Maak kennis met de tuktuk van Laundrio, de ‘Deliveroo’ van de vuile was Annelin Marien

27 februari 2020

15u41 0 Antwerpen Wie fan is van Zalando, Deliveroo of andere levering-aan-huisservices kan binnenkort ook gebruik maken van Laundrio. Maxim Christiaen (24) en Peter Michiels (27) bedachten het concept waarbij een felblauwe tuktuk (nu nog rood) je vuile was komt ophalen en enkele dagen later netjes gewassen en gestreken terug thuis bezorgt. “We willen bij mensen met een druk leven een kopzorg wegnemen", klinkt het.

Maxim en Peter, twee Antwerpenaars die al jaar en dag bevriend zijn, beginnen op 9 maart met hun eigen start-up Laundrio. “Toen we beiden uit Hotel Mama vertrokken, werden we geconfronteerd met het échte leven”, lacht Maxim. “Zelf je potje koken, de was en de plas doen, en daarnaast nog gaan werken... Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, tot je er zelf voor staat. Maaltijden kon je al langer online bestellen, maar vooral onze hemden wassen en strijken was er te veel aan. We misten een soort ‘wasservice’ in ons leven, dus besloten we maar om er zelf een op te starten.”

E-commerce

En dat bleek een gat in de markt. “We zijn gaan rondvragen bij vrienden en na een korte enquête bleek dat er wel een markt is voor Laundrio. Mensen hebben geen zin om na hun werk nog aan de was te beginnen, we willen hen een kopzorg wegnemen. Vrije tijd gebruiken voor je huishoudelijke taken is nooit leuk, en zeker voor de was en strijk niet. Bedrijven als Deliveroo hebben de weg vrijgemaakt voor e-commerce initiatieven als deze, mensen zijn er ondertussen vertrouwd mee om dingen te laten leveren aan de deur.”

Het concept is simpel: via de app of de site (die volgende maand online komen) kies je een datum en tijdstip waarop de tuktuk van Laundrio je vuile was komt ophalen. Enkele dagen later krijg je alles gewassen en gestreken terug aan de voordeur. “De was en de strijk wordt gedaan door een professionele wasserij, het transport doen we zelf met een tuktuk, een Vespa Piaggio, die we blauw gaan schilderen. Binnenkort kunnen ook jobstudenten zich aanbieden om met onze tuktuk rond te rijden.” Er zijn twee soorten tarieven: een abonnement voor 60 euro per maand, of je betaalt per kledingstuk.

Hopelijk rijden we binnen enkele maanden met een heleboel felblauwe tuktuks in heel Vlaanderen rond! Maxim en Peter

Laundrio start op 9 maart met een testpubliek, binnen de Antwerpse ring. “Een maand later starten we definitief voor het grote publiek, maar we willen eerst alles finetunen met de feedback van onze testers. We starten in Antwerpen, nadien willen we Laundrio verder uitrollen naar de rand van Antwerpen en andere grootsteden als Mechelen, Gent en Leuven. Hopelijk rijden we binnen enkele maanden met een heleboel felblauwe tuktuks in heel Vlaanderen rond!”

Inschrijven kan via Laundrio.be.