Maagdenhuis zoekt verhalen over kwekelingen uit periode 1946-1980 ADA

09 oktober 2019

16u27 0 Antwerpen Het Maagdenhuis, het voormalige meisjesweeshuis in de Lange Gasthuisstraat, is op zoek naar verhalen van en over ‘kwekelingen’. Een term die verwijst naar kinderen die niet door hun ouders opgevoed konden worden. Deze kinderen werden door het gerecht of het OCMW in een instelling geplaatst.

Het Maagdenhuis wil het collectief geheugen worden van verhalen over wezen, kwetsbare kinderen en vondelingen, vroeger en nu. Daarom verzamelen ze, naast historische objecten, ook verhalen van en over deze kinderen. Die verhalen hoeven niet rechtstreeks aan het Maagdenhuis gelinkt te zijn. Door de verhalen een plaats te geven als immaterieel erfgoed voorkomen we dat ze in de vergetelheid geraken.

Het Maagdenhuis is op zoek naar persoonlijke verhalen, al dan niet met bijbehorende foto’s en objecten, over deze kwekelingen. De focus ligt op de periode 1946-1980. Kan jij hierover meer vertellen? Werkte je zelf in een instelling waar kwekelingen grootgebracht werden? Of ben je daar zelf opgegroeid? Laat het hen dan weten.

Je kan hen bereiken via maagdenhuis@antwerpen.be of telefonisch via 03 435 99 10 voor 31 december 2019.