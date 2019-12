Maagdenhuis verzamelt de hele maand december speelgoed voor alle kinderen ADA

11 december 2019

December is de maand van gezellige familiemomenten, feestjes en geschenken. Van de Sint over kerst tot Nieuwjaar is het non-stop pakjestijd. De beste tijd van het jaar voor veel kinderen, maar niet voor àlle kinderen. En daar wil het Maagdenhuis iets aan doen.

Kerstboomactie

Heb je nog speelgoed dat “zo goed als nieuw” is maar waarmee je niet meer speelt, pak het dan mooi in, breng het naar het Maagdenhuis en leg het onder de reuze kerstboom de binnenkoer. De verzamelactie loopt van zaterdag 7 december tot en met maandag 30 december 2019. Daarna bezorgen we het via De Huizen van het Kind en de Antwerpse CKG’s aan kinderen die het écht nodig hebben.

Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.