Luxueus logeren aan de Cogels-Osylei, een voormalig koetshuis of een art-deco-appartement: de perfecte staycation in Antwerpen (deel 5)

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, moeten we niemand uitleggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in de provincie Antwerpen een bijzonder verblijf kan boeken. Deze week ontdekken we een prachtig hotel op de chique Cogels-Osylei in Berchem, een art-deco-appartement in Antwerpen en een voormalig koetshuis in Brasschaat. Meer unieke B&B’s vind je hier