Luxevastgoed in de lift in Antwerpen: steeds meer panden van meer dan miljoen euro verkocht David Acke

30 juli 2020

12u16 0 Antwerpen De verkoop van het aantal luxeflats en huizen van meer dan één miljoen euro stijgt jaar per jaar in de provincie Antwerpen. Vooral de zuidrand van de stad Antwerpen is enorm populair bij mensen met een aardig spaarcentje. Dat blijkt uit een studie van Hillewaere Vastgoed, dat gespecialiseerd is in luxepanden.

Na de uitbraak van de financiële en economische crisis goed 12 jaar geleden, nam de markt voor het luxevastgoed op vele plekken een stevige duik, zeker in de provincie Antwerpen. Maar sinds enkele jaren schakelt het segment opnieuw enkele versnellingen hoger. Terwijl in 2017 alweer 810 miljoenenwoningen werden verkocht, waren er dat het afgelopen jaar zelfs 984.

Nederlanders

In de stad Antwerpen werden in 2019 32 huizen verkocht met een waarde van meer dan 1 miljoen euro en 31 appartementen. “De stad Antwerpen zit zeker in de lift en is naar Europese normen nog steeds erg goedkoop in dit segment. Zeker de zuidrand van de Scheldestad beleeft hoogdagen, omdat de ring een probleem blijft op het vlak van mobiliteit. Anderzijds zien we ook opnieuw Nederlanders de grens oversteken vanwege aangekondigde wijzigingen in de vermogensbelasting bij onze noorderburen. Dat kan straks wel eens gunstig uitdraaien voor wie een luxueus pand wil verkopen in het noorden van de provincie”, vertelt Roel Druyts, CEO van Hillewaere.

Zeker de zuidrand van de Scheldestad beleeft hoogdagen, omdat de ring een probleem blijft op het vlak van mobiliteit Roel Druyts, CEO Hillewaere Vastgoed

Twee per week

Het coronavirus heeft ook in de provincie Antwerpen vooralsnog weinig invloed op de verkoop. Bij Hillewaere alleen al verkochten ze in juni acht miljoenenpanden, of gemiddeld twee per week. Volgens Druyts is de vraag op dit moment nog steeds hoog en zijn de prijzen in licht stijgende lijn. Of dit in het najaar ook zo zal blijven, moet echter nog blijken.

Urban lifestyle

Traditioneel gaat vooral een iets ouder publiek op zoek naar een groot luxeappartement. Maar vandaag zien de verkopers bij Hillewaere dat ook jongere gezinnen kiezen voor de stad, om zich een zogeheten urban lifestyle aan te meten. “In grote steden valt op dat ook meer inwoners uit de groene rand en zelfs een wijdere omgeving er een pied-à-terre kopen om het weekend in de stad door te brengen. Beide situaties brengen een trendbewust publiek op de been en dat zorgt opnieuw voor een stijgende vraag. Vooral in Antwerpen is dit zichtbaar.”

Wat villa’s betreft, gaat het om een divers publiek, maar vooral toch 35- tot 50-jarigen die luxueuzere woningen zoeken en weinig tijd hebben. Vaak gaat het om bedrijfsleiders of vrije beroepers, zoals artsen en notarissen.