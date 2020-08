Lunchzaak District in de studentenbuurt deelt gratis ijs uit: “De actie loopt nog tot woensdag” Caroline Van de Pol

13 augustus 2020

17u44 0 Antwerpen Elke klant van lunchzaak District op de Sint-Jacobsmarkt krijgt deze week een gratis waterijsje bij zijn aankoop. “Met de actie ‘BEAT THE HEAT’ willen we mensen verkoeling bieden en een glimlach op hun gezicht toveren.”

Boezemvrienden Maxime (27) en Marc (36) startten een jaar geleden hun nieuwe koffie- en lunchzaak in de Antwerpse studentenbuurt. In District genieten buurtbewoners, studenten en toevallige voorbijgangers van huisgemaakte quiches, dagsoep van Jeanine, cakes, tartines, verse sapjes en nog meer lekkers. “Uiteraard staat onze koffie centraal. Onze espresso kost slechts 1 euro en onze Italiaanse klanten zijn er grote fan van!”, zegt Maxime. “We doen ook ons best om een aantrekkelijke lunchplaats te creëren met een vriendelijke service en toffe babbel.”

De twee ondernemers maakten een succes van hun eerste openingsjaar. “We kregen veel steun van Erasmusstudenten en hadden een samenwerking met de KU Leuven om voor heerlijke koffie en zoete versnaperingen te zorgen tijdens infodagen.” Vorig najaar werd Vladimir De Borger (22) manager van de zaak. “Hij is erg geliefd bij onze klanten en heeft heel wat ervaring wat betreft het barista-gegeven.”

Gratis ijs

Sinds de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen heeft District het moeilijk. “De universiteiten en scholen in de buurt zijn niet meer heropend sinds de lockdown. Momenteel hebben we amper passage in de studentenbuurt, maar toch weigeren we de deuren te sluiten”, zegt Maxime. Om de lunchzaak in de belangstelling te zetten en klanten de nodige afkoeling te bieden, startte het duo maandag met een leuke actie. “Met ‘BEAT THE HEAT’ bieden we klanten een gratis waterijsje bij elke aankoop. We houden de actie nog tot en met woensdag 19 augustus.”

De voorbije dagen kwamen al heel wat klanten langs voor een gratis waterijsje. “We kregen veel positieve reacties en enthousiasme op de actie. We zijn er in geslaagd om met onze ijsjes een glimlach op de mensen hun gezicht te toveren. Hopelijk lukt dat ook de komende dagen. De warmte houdt nog even aan dus we hopen om nog meer mensen te kunnen verkoelen met onze ijsjes. Nadien zullen we nog andere ludieke acties opzetten om de klanten te blijven prikkelen.”