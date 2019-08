Luisterverhaal zet districtshuis Borgerhout in de kijker Jan Aelberts

19 augustus 2019

11u19 0 Antwerpen Borgerhout lanceert op Open Monumentendag, 8 september, een luisterverhaal over zijn districtshuis op het Moorkensplein.

​Het districtshuis van Borgerhout werd ingehuldigd in 1889 en is een pareltje van neo-Vlaamse renaissance van de hand van de gebroeders Blomme. Er vonden ondertussen grondige renovaties plaats. Je kan op 8 september, Open Monumentendag, het districtshuis leren kennen met een luisterverhaal, ingelezen door rasverteller en Borgerhoutenaar Johan Petit. Hij speelt de rol van Oscar, een bode die echt bestaan heeft. Aan de hand van weetjes en anekdotes loodst hij je door belangrijke ruimtes in dit huis van Borgerhout.

Het verhaal kan je ter plaatse downloaden via de Erfgoedapp op je smartphoe of tablet. Daarna wandel je op eigen houtje door het districtshuis.