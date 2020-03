Ludo Geluykens duikt met nieuwe thriller sportwereld in: “Oud-speler Antwerp Giants wordt vermoord” CVDP

09 maart 2020

18u03 1 Antwerpen Het voorbije weekend presenteerde schrijver Ludo Geluykens uit Ranst het elfde boek van zijn reeks politiethrillers. In ‘Alles voor de club’ onderzoeken speurders Somers en De Winter moorden bij voetbalclub SK Lierse en bij basketbalclub Antwerp Giants.

Ludo is al van jongs af aan Liersesupporter en dat vormde inspiratie voor zijn nieuwe boek. “Twee seizoenen geleden geraakte de club failliet en speelde het zijn stamnummer kwijt. Met een nieuw bestuur en nieuwe sporters startten ze opnieuw in eerste amateur en daarover wilde ik schrijven”, vertelt hij. Ludo volgt niet alleen de voetbalcompetitie. “Ik ga ook geregeld kijken naar de Antwerp Giants in de Lotto Arena, die club betrok ik ook in mijn nieuwe boek.”

Verhaal

In ‘Alles voor de club’ lossen speurders Somers en De Winter uit Ranst twee moorden in de sportwereld op. De dag na het faillissement van voetbalclub SK Lierse wordt de directeur vermoord teruggevonden. Zakenman Steven Van Lierde redt de club en neemt later ook basketbalclub Antwerp Giants over. Dat loopt allemaal vlot tot ook daar plots John Parker, een oud-speler die nauw aanleunt bij het bestuur, wordt vermoord.

Van augustus tot februari vorig jaar scheef Ludo aan zijn nieuwe boek. Ondertussen ligt ook al het twaalfde verhaal van zijn reeks klaar. “Dat script moet nog gecorrigeerd worden door proeflezers. Mijn zoon Wim kijkt dan na of het verhaal op het juridische vlak volledig klopt met de realiteit.” In december zal het boek naar de drukker gaan. Fans zijn dus al zeker van nieuw leesvoer voor volgend jaar.

Boekvoorstelling

‘Alles voor de club’ werd vrijdagavond voorgesteld in het museum van SK Lierse. Johan De Ryck, burgemeester van Ranst en Rik Verwaest, schepen van toerisme in Lier hielden een speech. “De boekvoorstelling verliep heel goed en er was veel volk aanwezig.” Wie er niet kon bij zijn dit weekend heeft een tweede kans op een gesigneerd exemplaar op zaterdag 14 maart in De Standaard boekhandel in Lier.

Meer informatie over de boeken van Ludo Geluykens vind je op de website.