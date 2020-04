Ludieke campagne stad moet shoppers aanzetten lokaal te kopen: “nu zondag shoppen we zonder broek aan” ADA

16 april 2020

09u54 2 Antwerpen Antwerpen roept nu zondag 19 april uit tot ‘Broekloze Zondag’. Daarbij nodigt de stad iedereen uit om dit weekend van thuis uit online bij Antwerpse handelaars en horeca te kopen. Vandaag start de mediacampagne om het ludieke initiatief in de kijker te zetten en de website IkKoopAntwerps.be extra te promoten, met tv-persoonlijkheid en actrice Tine Embrechts als ambassadeur.

Via www.ikkoopantwerps.be kan iedereen sinds vorige week online kopen bij intussen al meer dan 500 Antwerpse handelaars en horecaondernemers, om hen zo door de coronacrisis te helpen. Bewoners en shoppers doen op het online portaal van thuis uit aankopen, bestellen meeneemgerechten of schaffen cadeaubons aan.

Om de website extra te promoten, roept de stad Antwerpen zondag 19 april uit tot ‘Broekloze Zondag’. Door de coronamaatregelen moet iedereen verplicht zoveel mogelijk thuis blijven. Of je daarbij deftig aangekleed bent tijdens het kopen via de computer of smartphone, is bijzaak. Vandaar de naam van deze ludieke campagne.

Net als andere influencers zal tv-persoonlijkheid en actrice Tine Embrechts als ambassadeur ‘Broekloze Zondag’ via haar eigen sociale media onder de aandacht brengen. “Of Antwerpenaars nu massaal hun broek moeten laten zakken zondag aanstaande? Je zal er op straat niets van merken, maar iedereen doet thuis wat hij of zij wil natuurlijk!”, lacht Embrechts. “Los van de ludieke insteek is dit een belangrijk en broodnodig initiatief. Zondag gaat ook bij ons thuis de broek uit om online in Antwerpen te kopen.”

Op ‘Broekloze Zondag’ lanceren de op IkKoopAntwerps.be vermelde platformen EshopAntwerpen, DinnerGift en Cadeaubon Antwerpen ook een wedstrijd in samenwerking met de stad en Antwerp Hotel Association vzw. Op elk van deze drie platformen valt een hotelovernachting in de Scheldestad te winnen.



