Luchthaven wil geen torens tot 100 meter aan Pelikaanstraat: “Maximaal 57 meter” PhT

20 september 2019

19u02 0 Antwerpen De Antwerpse luchthaven ziet torens tot 100 meter hoog aan de Pelikaanstraat niet zitten. “Het advies van de luchthaven stelt dat de hoogte maximaal 56,86 meter mag bedragen”, zegt het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “We gaan nu bekijken wat dit voor het ruimtelijk plan (RUP) betekent. We zullen er in elk geval alles aan doen om dit braakliggende gebied aan te pakken.”

Het zogenaamde RUP Pelikaan zorgde begin deze week nog voor commotie in de Antwerpse districtsraad. Meerderheidspartij Groen drukte met de steun van de andere linkse partijen een negatief advies door, tegen de zin van coalitiepartners N-VA en Open Vld.

Dat de luchthaven de maximumhoogte vastlegt op net geen 57 meter is een streep door de rekening van projectontwikkelaar Cordeel. Toch zou het best kunnen dat er wordt afgeweken van het advies. “Er zijn nu al gebouwen in de omgeving die deze grens overschrijden”, zegt het kabinet-De Ridder. Dat klopt: denk maar aan de Antwerp Tower, amper enkele honderden meter verderop. Die wordt na renovatie 100,7 meter hoog.

Volgens het kabinet zal het bouwproject zorgen voor een duurzame, groene en doorwaadbare ontsluiting. “Het is een kans om de hele wijk te herwaarderen en de leefbaarheid van deze zijde van de stationsbuurt te versterken.”

Open ruimte

Districtsschepen Tom Van den Borne (Groen) beklemtoont dat hij op zich niet tégen hoge torens is. “Als je daarvoor kiest en tegelijkertijd meer open ruimte laat op grondniveau, zoals buurtcomité De Ploeg ook zegt, dan zou dat nog kunnen. “Ons grootste probleem is dat er te veel vierkante meter wordt gebouwd met veel te veel parkeerplaatsen. Bovendien heeft men aan de kant van de Lange Kievitstraat en de Lange Herentalsestraat de bouwhoogte opgetrokken van 16 tot 19 meter.”