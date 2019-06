Luchthaven weigert 233.000 euro taksen aan stad te betalen en stapt naar rechtbank PhT/ADA

18 juni 2019

20u40 0 Antwerpen Egis, de uitbater van de Antwerpse luchthaven, daagt de stad Antwerpen voor de rechter. De exploitant is niet van plan om 233.668 euro aan achterstallige vestigingstaks aan de stad Antwerpen te betalen. “We betwisten de hoogte van de belastingen”, reageert topman Marcel Buelens kort. Het stadsbestuur wil geen commentaar kwijt.

Elk bedrijf op Antwerpse bodem moet een vestigingstaks ophoesten. Normaal gezien geldt dat dus ook voor de uitbater van Antwerp Airport. De Franse multinational Egis staat sinds 2014 in voor het commerciële beheer van de luchthaven en betaalt jaarlijks een concessievergoeding van ruim 250.000 euro. Maar met de omvang van de vestigingstaks ging Egis blijkbaar niet akkoord. Gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) kaartte de weigering van Egis om de taks te betalen al eens aan in de Antwerpse gemeenteraad.

In de voorbije vijf jaar liepen de achterstallige belastingen fors op, tot bijna een kwart miljoen euro. Voor het college is er geen weg naast: Egis moet over de brug komen. Maar de uitbater kiest voor een juridische strijd. Marcel Buelens hield het dinsdagavond bij een korte reactie. “We betwisten de proportie van de belastingen. We zijn ook nooit betaald door DAB (de Directie Beveiliging van de Federale Politie, red.) en nu komt dit ineens naar boven. We verdedigen ons.”

De Antwerpse luchthaven heeft al decennia lang vurige voor- en tegenstanders. De rechtszaak zet de verhoudingen mogelijk nog meer op scherp.