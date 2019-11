Luchthaven vliegt wellicht naar recordjaar (maar rechtszaak tegen ‘illegale verlenging’ startbaan verpest hoerastemming) Philippe Truyts

05 november 2019

13u36 0 Antwerpen De luchthaven van Deurne beleefde dinsdag een dag met twee gezichten. Enerzijds kon ze uitpakken met fraaie passagierscijfers voor de maand oktober, anderzijds werd de rechtszaak ingeleid die de actiegroep ‘Verlenging Nooit’ heeft ingespannen tegen de volgens hen illegale verlenging van de startbaan. De zaak wordt in september 2020 behandeld.

Het leek tot een paar maanden onmogelijk, maar de Antwerpse luchthaven stevent dan toch af op een absoluut recordjaar met meer dan 300.000 passagiers. Extra capaciteit van TUI fly, de drie dagelijkse vluchten van Air Antwerp naar Londen en meer zakenjetpassagiers laten oktober liefst 47 procent hoger uitkomen dan een jaar geleden. Of in absolute cijfers: 32.000 passagiers. Daardoor heeft 2019 het recordjaar 2018 bijna ingehaald: de achterstand in aantal passagiers bedraagt na tien maanden nog slechts 0,7 procent. In de laatste maanden van 2018 zat het failliete VLM niet meer in de cijfers. Air Antwerp heeft nu die route overgenomen. Een beter resultaat dan 2018 staat dus vast.

10 meter langer

Toch blijft de champagnekurk best op de fles. In september 2020 weten we of actiegroep ‘Verlenging Nooit’ haar gelijk haalt in de rechtszaak tegen de Vlaamse overheid en uitbater Egis. De stad Mortsel en de gemeente Borsbeek stelden zich intussen mee burgerlijke partij met Verlenging Nooit. Ze zijn van mening dat tijdens de ondertunnelingswerken van de Krijgsbaan het luchthaventerrein illegaal werd uitgebreid. De startbaan groeide daardoor met tien meter en er zou een bijkomende veiligheidszone zijn aangelegd. Verder zouden ook onvergunde ophogingen en verhardingen zijn uitgevoerd in een landbouwzone.

Piet De Roeck, woordvoerder van Verlenging Nooit, hoopt dat nog voor de zitting in september 2020 de politiek een objectieve analyse maakt van de cijfers en de toekomstmogelijkheden van de luchthaven. “Dan zal iedereen wel inzien dat de luchthaven in Antwerpen niet houdbaar is.”