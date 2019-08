Luchthaven scoort beste maand Philippe Truyts

03 augustus 2019

17u06 1 Antwerpen Het maandrecord van een jaar geleden zat er net niet in, maar met 32.958 passagiers heeft de Antwerpse luchthaven wel een sterke juli achter de rug. Het is de voorlopige piek in 2019. Het verlies van -2,8 procent tegenover juli 2018 ligt nog aan het opdoeken van VLM elf maanden geleden.

Antwerp Airport telde in juli vorig jaar 33.912 passagiers. Dat waren er de afgelopen maand 954 minder. Algemeen directeur Marcel Buelens is er tevreden mee. “Ik schat dat we over het hele jaar nog kort bij het totaal van 2018 geraken (298.403, red.). We zitten onder meer te wachten op de Belgische vliegvergunning van de nieuwe maatschappij Air Antwerp. De testvluchten verliepen al goed.”

Nieuwe routes?

Air Antwerp wil met een Fokker 50 graag naar London City, mogelijk ook naar een paar andere bestemmingen. Buelens: “Eind augustus stopt Flybe met de verbinding naar London Southend. We willen Air Antwerp een kans geven. Verder zijn we aan het praten met een aantal kandidaten voor nieuwe zakelijke bestemmingen. Naast Londen zou het goed zijn dat we ook weer naar Hamburg, Genève en Zürich kunnen.”

TUI fly zorgt met zijn routes naar de zon voor het merendeel van de passagiers. Die lagekostenmaatschappij bedient intussen dertien bestemmingen vanuit Deurne. De problemen met de Boeing 737 Max – er staan er nogal wat aan de grond – zouden er wel eens toe kunnen leiden dat de meeste luchtvaartmaatschappijen volgend jaar weinig zakelijke risico’s durven nemen.