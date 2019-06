Luchtbal maakt zich op voor jaarlijks feestweekend ADA

03 juni 2019

13u12 0 Antwerpen Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni staat de wijk Luchtbal in het teken van ontdekken en ontmoeten. Tijdens het jaarlijkse feestweekend is iedereen welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten en om te genieten van de buurt.

Buurtbewoners kunnen op vrijdagavond relaxen tijdens een zomers terrasje en de blues van Shakedown Tim. De andere bezoekers kunnen vanaf zaterdagochtend in de wijk op ontdekkingstocht gaan. Die dag begint met een buurtontbijt voor wie zich inschreef. Voor de overige activiteiten is inschrijven niet nodig.

Op het buurtpodium kunnen alle bezoekers genieten van enkele optredens. De band Dans Ta Présence bestaat uit jongeren die frisse, hedendaagse gospel brengen. De dansacts van Soleil du Niger en Bongkesheri zetten iedereen mee in beweging. Rond het podium zijn er nog enkele leuke verrassingen zoals een demonstratie van judo- en jiujitsuclub Luchtbal en straatanimatie.

Verder is er een infomarkt waar bezoekers te weten komen wat er allemaal leeft in de wijk. Ook de Speelkaravaan is daarop aanwezig. Het lokale dienstencentrum Santiago organiseert dan weer een opendeurdag met rondleidingen, bezoekjes aan serviceflats, muzikale acts en kinderanimatie.

Alle info staat op www.districtantwerpen.be.